Flavio Briatore mostra gli introvabili tartufi bianchi: «Non ce li ha nessuno. Noi sì»

«Guardate che roba: quest’anno i tartufi non si trovano, noi ce li abbiamo»: così, Flavio Briatore mostra in un video postato su Instagram i suoi enormi tartufi bianchi. Un omaggio per l'imprenditore da parte di Cipriani a Monte Carlo, ristorante nel cuore del Principato: «Da @cipriani.montecarlo sono arrivati i fantastici e introvabili tartufi bianchi d’Alba» sottolinea nel video.

L’ex marito di Elisabetta Gregoraci tiene tra le mani un grandissimo fungo, che cresce spontaneamente in ambiente sotterraneo, come fosse un trofeo. «Logicamente con le nostre tagliatelle, noi vi aspettiamo» dice il 71enne, invitando i follower a raggiungere il ristorante e assaporare i suoi prodotti esclusivi.

Il tartufo d’Alba, il più pregiato in assoluto, ha un costo che oscilla circa tra i 2500 e i 4000 euro al chilo. Il prezzo del famoso Tuber Magnatum Pico in realtà oscilla a seconda della stagione, durante tutto il periodo di raccolta. In un piatto la dose consigliata per persona va dai 5 ai 10 grammi e il prezzo della portata sale vertiginosamente.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Novembre 2021, 13:05

