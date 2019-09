Fiammetta Cicogna in grande forma al nono mese di gravidanza: «Due gemelli, ho preso 11 kg. Ecco i miei segreti»

Martedì 3 Settembre 2019, 22:20

Tra pocodiventerà mamma. La modella e conduttrice infatti è al nono mese die a breve darà alla luce due gemelli. Durante la gravidanza Fiammetta è ingrassata soltanto undici chili e in un post ha spiegato come è stato possibile e i benefici.Fiammetta ha postato un suo selfie col pancione seguito da una lunga didascalia: “Bilancio 9 mesi di gravidanza gemellare – ha fatto sapere sul social - +11kg”.Durante la gravidanza ha “sempre mantenuto una dieta a basso indice insulinico, e non perchè sono una psyco fissata col peso, ma perchè FA BENE!”. I vantaggi infatti sarebbero molteplici: “non ingrassi, il feto è più protetto e il travaglio è più veloce (speriamo🤞🏻)”.Manca poco ma non vuole assolutamente sgarrare: “Soprattutto in questi ultimi giorni di attesa, anche se la voglia di zuccheri e carboidrati aumenta, cerco di mantenermi con proteine, grassi e verdure... poi dopo mi premio 😜 #mammebellesane”.