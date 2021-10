Federica Pellegrini, Tapiro d'oro per la polemica con Massimiliano Rosolino: le rivelazioni "scottanti" della campionessa

Federica Pellegrini riceve stasera l’ottavo Tapiro d’oro da “Striscia la notizia”. La campionessa di nuoto riceve di nuovo la visita dell’invito di “Striscia la notizia” Valerio Staffelli che le consegna l’ambita statuetta per le recenti polemiche nate a seguito delle dichiarazioni del collega Massimiliano Rosolino: «Fede - ha fatto sapere Rosolino - o la ami o la odi. È sempre stata collocata su un piedistallo».

Valerio Staffelli consegna l'ottavo Tapiro D'oro a Federica Pellegrini

Federica Pellegrini, Tapiro d'oro per la polemica con Massimiliano Rosolino

Valerio Staffelli consegna da parte di “Striscia la notizia” l’ottavo Tapiro d’oro a Federica Pellegrini. L’ennesima statuetta le è stata consegnata per le polemiche nate dalle dichiarazioni di Massimiliano Rosolino: «Fede – ha fatto sapere Rosolino - o la ami o la odi. È sempre stata collocata su un piedistallo. Ci sta sopra anche adesso, diciamo la verità».

Federica Pellegrini nel suo incontro con Valerio Staffelli ha confidato di essere rimasta male per le parole del collega: «Grazie per il Tapiro, mi sono davvero attapirata. Ci sono rimasta male perché quando lo incontro, Massimiliano è sempre molto piacevole. Avrei preferito che quelle cose me le dicesse vis-à-vis».

L'inviato di "Striscia la notizia" le ha poi chiesto anche delucidazioni riguardo all'ipotetico flirt: «Flirt è una parola grossa – ha risposto al Pellegrini - C’è stato qualche bacio. Ma io allora avevo 16 anni e lui dieci di più, 26».

Massimiliano Rosolino (Instagram)

La "versione" di Massimiliano Rosolino

In realtà Massimiliano Rosolino, ospite di Serena Bortone, aveva spiegato meglio il significato delle sue dichiarazioni: «La morale – ha fatto sapere a “Oggi è un altro giorno”- è che è giusto confrontarsi. E' meglio una piccola osservazione da parte di un amico piuttosto che avere attorno mille persone che ti danno sempre ragione. Secondo me non abbiamo mai litigato, anche se ho provato due volte a chiamarla e non mi ha risposto… Inoltre ho detto “messa” su un piedistallo, non che ci si mette. Io penso che non abbia bisogno di tutto questo…».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Ottobre 2021, 20:27

