Federica Pellegrini va al ristorante e fa una scoperta: «Assorbenti gratis in bagno». La sua reazione

Federica Pellegrini e la sua famiglia stanno trascorrendo il fine settimana di Pasqua in Sicilia. L'ex nuotatrice posta tutti i giorni storie e foto sul proprio profilo Instagram, che raccontano come si diverte a passare le sue giornate. In una delle ultime storie che Federica ha pubblicato racconta di come sia rimasta piacevolmente sorpresa in un ristorante.

Federica Pellegrini ha raccontato sul proprio profilo Instagram cosa le è capitato a ristorante: «Comunque trovare assorbenti for free nel bagno di un ristorante mi fa capire che forse le cose stanno cambiando. In tutta la mia vita li avevo trovati solo in un altro ristorante. Questo è importante!! È un'attenzione in più rispetto a un'esigenza/emergenza prettamente femminile! Questo mi fa stare bene».

Federica Pellegrini è molto attiva sul proprio profilo Instagram ed è seguita da quasi due milioni di follower, quindi, ogni qualvolta si esprime su un concetto importante, è ascoltata da moltissime persone.

