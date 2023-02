Federica Pellegrini, Carnevale a Venezia: «Che sexy Matteo, ti truccherò sempre così»

di Redazione web

Federica Pellegrini ha festeggiato il Carnevale a Venezia insieme al marito Matteo Giunta e a una coppia di amici. I quattro si sono vestiti in maschera per partecipare al Ballo del Doge, classico evento che va in onda sulla laguna veneziana in questo periodo. Federica, vestita come una dama dell'Ottocento, ha postato varie foto e video sul proprio profilo Instagram: l'ormai ex nuotatrice ha apprezzato particolarmente lo stile del marito.

Federica Pellegrini, il post misterioso: «Che botta». Cosa è successo alla Divina?

Federica Pellegrini, lo sfogo social: «Figli? Smettetela di chiedermelo, se non arriveranno non fa niente»

Federica Pellegrini e il corpo che cambia (e continua a cambiare): «Ora il seno è più tondo...»

La storia Instagram di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini indossava un abito nero intarsiato d'argento, un mantello lungo nero e una maschera piumata. La Divina ha agghindato di tutto punto anche il marito Matteo Giunta che questa mattina, domenica 19 febbraio, si è svegliato con ancora addosso il trucco della serata. Federica quindi lo ha filmato dicendogli: «Sei veramente sexy così, sembri una rockstar, mi sa che ti truccherò sempre d'ora in poi».

Il matrimonio di Federica e Matteo

Federica Pellegrini e Matteo Giunta fanno coppia fissa da diversi anni ma si sono sposati solamente l'estate scorsa. Il loro matrimonio, stando a quanto raccontano sui social, procede a gonfie vele. Negli ultimi tempi Federica Pellegrini si è spesso ritrovata al centro del gossip: si vociferava fosse incinta. La Divina però, ha smentito prontamente e ha poi aggiunto: «Figli? Se arriveranno bene sennò non mi sentirò meno realizzata di quanto non lo sia ora».

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Febbraio 2023, 13:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA