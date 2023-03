Da Bastianich alla Pellegrini: tutti con lo zaino per Pechino Express

di Luca Uccello

Chiuso con successo “MasterChef” ora tocca a “Pechino Express” tenere alti gli ascolti di Sky Original. Il nuovo viaggio zaino in spalle, al via da giovedì 9 marzo alle 21,15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, percorrerà “La via delle Indie”: più di 8.000 chilometri che porteranno i concorrenti alla scoperta dell’India, il Borneo malese e infine la Cambogia, dove il traguardo finale di questa edizione sarà posto nel fantastico scenario di Angkor, il sito archeologico più importante del Paese.

Alla guida del programma più avventuroso delle televisione italiana c’è la strana coppia formata da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, che non nasconde che «i disagi li vivi diversamente da conduttore: direi che lo rifarei da concorrente, perché con lo zaino e con l’adrenalina è un’altra cosa». A giudicare sarà il pubblico da casa, pronto a scoprire come si comporteranno le nove coppie in gara.



Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Marzo 2023, 06:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA