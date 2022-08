Fabrizio Corona non potrebbe essere più orgoglioso del figlio Carlos. Lo dimostrano le parole di affetto e di stima che l'ex re dei paparazzi ha speso per il figlio nel giorno del suo ventesimo compleanno. Un traguardo importante che padre e figlio hanno voluto festeggiare insieme in Sicilia con una festa in grande stile a pochi chilometri da Catania, dove si trovano attualmente in vacanza.

Fabrizio Corona e il figlio Carlos, brindisi in Sicilia: «Alla libertà di mio padre...»

Fabrizio Corona, la dedica al figlio Carlos per il compleanno: «Finché ci sarò saremo inseparabili»

«Non importa quello che è stato – ha scritto Fabrizio Corona, accanto a una foto in cui abbraccia e bacia il figlio –, non importa se la nostra vita è stata complessa e travagliata, non importa se sei dovuto crescere tra milioni di difficoltà, cioò che importa è che nonostante tutto sei la persona più pura e speciale che esista, che illumi tutto ciò che ti circonda e che ami follemente tutta la tua famiglia. Tutta. Auguri amore mio! Farò di tutto per renderti felice e sereno e fino a quando ci sarò saremo inseparabili... Poi toccherà a te!».

La serata si è svolta a bordo piscina all'Esagono Beach Club di Aci Castello, tra una cena placé, musica disco e alcuni amici di famiglia, compresa naturalmente la modella Sara Barbieri, la nuova fiamma di Corona con cui convolerà a nozze entro quest'anno. Fabrizio, Carlos e Sara sembrano ormai un trio inseparabile.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Agosto 2022, 18:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA