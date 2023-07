Eva Riccobono in lacrime su Instagram: «La casa a Palermo in fiamme, mia sorella ha combattuto per salvarla»

di Redazione web

L'Italia è preda di fenomeni atmosferici opposti: al nord si stanno abbattendo nubifragi e raffiche di vento fortissime, mentre, il sud è ostaggio degli incendi, soprattutto la Sicilia. Negli utlimi giorni, moltissimi influencer hanno condiviso immagini della terra che brucia e chi ha parenti vicini alle zone colpite come, ad esempio, Eva Riccobono, ha raccontato la propria personale esperienza sul suo profilo Instagram.

Il racconto di Eva Riccobono

Eva Riccobono, originaria di Palermo, una delle zone più colpite dagli incendi, si è lasciata andare a un duro sfogo su Instagram: «Mia sorella da sola con il suo compagno e i vicini ha combattuto per salvare la nostra casa». Poi, nella storia successiva scrive: «Non è solo il cambiamento climatico. È l'inettitudine e la ignobiltà umana».

In seguito, la supermodella riporta anche la testimonianza diretta della sorella Gessica che, tristemente, racconta: «Trovarsi in balia del vento perché solo lui deciderà se le fiamme bruceranno pure la tua casa, provato.

La tristezza di Eva Riccobono

Infine, Eva Riccobono conclude scrivendo: «Adesso io purtroppo non sono con la mia famiglia. Molti hanno già lasciato la casa, le hanno chiuse e stanno bagnando i terreni, ma non ce la faranno da soli. La gente sta combattendo ma molti di loro sentono totalmente abbandonati. Capisco che la mole di lavoro sia enorme, ma mi chiedo se non ci sia da fare una prevenzione e non penso che tutti questi incendi siano di tipo naturale. Non capisco come ci si possa ridurre tutti gli anni così. Ma quest’anno è veramente una tragedia».

