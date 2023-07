Chiara Ferragni, Tommaso Zorzi la difende dopo la polemica sugli incendi in Sicilia: «Noi influencer sempre insultati, chi l'attacca è disonesto»

di Redazione web

Tommaso Zorzi è da poco tornato a Milano dopo una breve vacanza "in famiglia" in Sardegna, con Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker, Goffredo Cerza e i piccoli Celeste, Sole e, naturalmente Cesare. Ad attenderlo c'era il maltempo che si è abbattuto ed è peggiorato negli ultimi giorni, mettendo la città in seria difficoltà, con alberi caduti per le strade e danni ad automobili parcheggiate sulle vie.

Tommaso Zorzi ha voluto accertarsi che i suoi follower stessero bene e ha volulto dire la sua opinione sulla polemica nata negli ultimi due giorni su Chiara Ferragni. L'influencer, in vacanza sul catamarano nelle isole Eolie, vicine alla costa siciliana, è stata accusata di non aver avuto rispetto per i cittadini siciliani che hanno affrontato e continuano ad affrontare i danni subiti dagli incendi, ma ha continuato a postare contenuti leggeri sulla Sicilia, ignorando le gravi difficoltà in cui la popolazione stava vertendo.

Andiamo a scoprire che cosa ha detto Tommaso Zorzi sulla questione.

Tommaso Zorzi corre in difesa di Chiara Ferragni

Tommaso Zorzi, attraverso le sue storie Instagram ha voluto chiarire la sua posizione sulla polemica nata nei confronti di Chiara Ferragni, che era in vacanza in Sicilia, durante gli incendi che hanno devastato alcune delle città più importanti e ha lasciato senza acqua e luce moltissimi cittadini.

In molti si sono accaniti contro Chiara Ferragni che pubblicava scatti felici sul suo catamarano, mentre l'isola bruciava. Tommaso ha voluto dire la sua sulla questione: «L'andamento qui sui social (e specialmente su Twitter) è talmente volto alla caccia alle streghe, che Chiara Ferragni diventa oggetto di una polemica sul cambiamento climatico. Ormai basta dare un volto (o un profilo) a qualsivoglia polemica e parte la gogna online. E il paradosso è che si pensa così di aver fatto la propria parte rispetto al problema di turno. Le polemiche hanno senso quando sono costruttive e questa davvero non lo è. Non risolverà nulla prendersela con la Ferragni nell'economia del problema. Può non piacerti il personaggio, puoi lecitamente dissentire con tutto quello che dice e fa, ma che diventi il capro espiatorio per una situazione che da settimane ha messo in ginocchio una regione lo trovo intellettualmente disonesto. E, per concludere, gli influencer sono sempre tacciati sostanzialmente di inutilità e pigrizia. Sono degli scansafatiche che hanno vinto alla lotteria della vita e si ritrovano a guadagnare grandi cifre senza nessun tipo di titolo o di talento.

La risposta di Tommaso Zorzi è stata molto chiara e limpida, ma i fan non hanno comunque concordato con lui, dicendogli di aver accusato Chiara Ferragni di mancanza di rispetto ed empatia, non del cambiamento climatico e che lei, avendo un seguito molto alto, già da sola si pone come esempio da seguire, «Chiara invita tutti, ogni giorno, ad essere la versione migliore di se stessi, di lavorare su di noi per poter dare il massimo sempre. Lei si "impone" come modello da farsi seguire e poi si lamenta se le facciamo notare che ha sbagliato?» ha detto una fan, cercando di spiegare il suo punto di vista.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Luglio 2023, 14:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA