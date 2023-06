Estetista Cinica, morta la mamma: «È mancata all'improvviso, ero in vacanza». L'anno scorso le accuse all'ospedale

di Redazione web

Cristina Fogazzi, in arte l'Estetista Cinica, ha annunciato sul proprio profilo Instagram la morte della mamma Rosi. L'imprenditrice, che ha un milione di follower, ha chiesto a tutti privacy in un momento così complesso della sua vita. «È mancata mia madre all'improvviso mentre ero in vacanza. Per fortuna la notizia mi ha raggiunto mentre stavo con le persone che amo e che mi proteggono sempre. Devo riordinare i pensieri e il dolore. Ci vedremo quando lo avrò fatto. So per certo che avrete per me un pensiero gentile. Ci conosciamo da tanto tempo», ha scritto la 49enne.

Il racconto

La mamma di Cristina era malata da tempo.

