L'Estetisca cinica sbaglia i conti con i «punti fagiana» e fa marcia indietro. Le scuse su Instagram

L'Estetista cinica sbaglia gli sconti e deve scusarsi con le iscritte al suo programma fedeltà. Questione di uno zero: i "punti fagiana", che gli utenti accumulano acquistando prodotti, dovevano essere valorizzati a 5 centesimi, invece sono stati valutati 0,50 centesimi. Un errore che sarebbe costato caro all'azienda di Cristina Fogazzi che è arrivata a fatturare, secondo gli ultimi dati, 60 milioni di euro e al quale è stato necessario rimediare portando i suddetti punti a 0,10 centesimi.

La spiegazione sui social

Da lì una mail mandata alla community per scusarsi e la spiegazione di Cristina (che oltre a essere imprenditrice è anche una nota influencer) sui social. Arrivata, secondo alcuni, un po' tardivamente ma che lei spiega con la volontà di non usare i social per spiegare «un argomento economico complicatissimo».

«I punti fagiana in vostro possesso sono circa 10 milioni - ha detto poi sul suo profilo Instagram - La valorizzazione dei punti doveva essere a 5 centesimi (0,05 €). In questo modo, simulando voi li usaste tutti, l’azienda avrebbe avuto 500 mila euro di sconti erogati. Qualcuno a un certo punto si è perso uno zero e la valorizzazione è stata fatta a 0,50 centesimi. Questo trasformava gli sconti in 5 milioni di euro e dopo una settimana di calcoli abbiamo visto che le nostre finanze non avrebbero retto il colpo».

«Abbiamo fatto quello che io chiamo il "merdone" - ha spiegato sul suo profilo Instagram - abbiamo talmente sbagliato che l'errore avrebbe seriamente messo a rischio la mia azienda. Sono dispiaciutissima, se li avessi avuti io quei soldi li avrei messi io sul conto dell'azienda». Dell'errore si è accorta l'amministrazione, ha spiegato Fogazzi, che poi «ha ricalcolato tutto all'infinito per vedere se riuscivamo a restare in quella situazione». L'imprenditrice però ribadisce di non voler stigmatizzare nessuno e di non averne parlato prima sui social per non mettere alla berlina chi lavora con lei. «Se potessi mi prenderei a sberle - continua - ma non me ne sono accorta, non so cosa dirvi».

Nelle risposte alle mail (3700, precisa), la solidarietà è stata prevalente. Solo 15 sono state contestazioni, tutte le altre "fagiane" hanno capito. E c'è chi addirittura ha approfittato degli sconti e ora vorrebbe restituire i soldi.

Chi è Cristina Fogazzi, alias L'Estetista cinica

La storia di Cristina Fogazzi è quella di un'imprenditrice che si è fatta da sè. Dopo essere stata licenziata nel 2009, ha creato la sua linea beauty Veralab e nel 2012 ha cominciato a vendere prodotti online. La fama è arrivata anche grazie ai social, che hanno premiato la sua schiettezza nel non promettere miracoli e spiegare realmente le proprietà di un determinato prodotto con una filosofia body positive. La linea beauty poi è esplosa fino a portarla ad aprire svariati punti vendita nelle principali città italiane.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Febbraio 2022, 10:36

