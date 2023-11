Balotelli, il fratello Enock Barwuah aspetta un figlio dalla moglie Giorgia: l'annuncio social è tutto da vedere

di Marta Goggi

Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli ed ex gieffino, ha annunciato sui social che per lui e la moglie Giorgia è in arrivo un figlio. I due hanno una relazione da circa 4 anni e insieme hanno fatto un post in cui si vedono le loro mani e le foto dell'ecografia.

L'annuncio

Insieme alla foto, la coppia ha pubblicato anche una didascalia: «Quest’anno è stato un anno pieno di emozioni… Nei primi giorni di settembre abbiamo ricevuto la notizia più bella della nostra vita. E’ stata un’esplosione di gioia. Presto saremo in TRE e non vediamo l’ora». Sono stati in molti i vip a fare gli auguri alla coppia dopo l'annuncio: Elisabetta Gregoraci per esempio, che ha scritto «Che bello, congratulazioni ragazzi sono felicissima vvb». Anche Francesco Oppini ha commentato: «Ma state scherzando??? Questa notizia è meravigliosa! Ti chiamo subito».

