Emanuela Tittocchia infuriata, la lettera a Francesco Chiofalo per Drusilla Gucci: «C'era qualcosa di speciale»

Emanuela Tittocchia contro Francesco Chiofalo. Emanuela Tittocchia scrive una lettera a Francesco Chiofalo dopo che lui l’ha “tradita” partendo per la Turchia con l’ex naufraga Drusilla Gucci.

Emanuela Tittocchia ha scritto una lettera a Francesco Chiofalo in cui si dice molto arrabbiata e delusa. I due infatti si stavano frequentando finché lui non ha interrotto improvvisamente la cosa per prendere l’aereo e volare con Drusilla Gucci, anche lei come al Tittocchia nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, a fare un vacanza in Turchia.

A cominciare il gioco di seduzione, secondo il racconto di Emanuela, sarebbe stato Chiofalo su Instagram. Dopo vari contatti i due avrebbero poi trascorso una romantica serata, con tanto di bacio. Tutto interrotto dalla decisione di Francesco di partire per la Turchia con Drusilla Gucci.

La Tittocchia, delusa e arrabbiata, ha deciso di raccontare la sua storia anche per evitare che altre ragazze ignare cadano nel suo gioco: «Come hai potuto farti vedere con lei senza assolutamente tenere conto dei miei sentimenti – ha scritto l’ex naufraga su “DiPiù” - senza darmi una spiegazione, dopo avermi fatto credere che tra noi c’era qualcosa di speciale? E se c’è qualcosa che non ti piaceva di me, perché non me lo hai detto guardandomi o semplicemente telefonandomi?» .

