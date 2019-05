Emanuela Folliero e la truffa sventata: «Mi ha contattata Pierce Brosnan, cercava casa in Toscana...»

Venerdì 31 Maggio 2019, 17:32

Dopo il complicato caso del matrimonio di Pamela Prati, si è cominciato a parlare dei falsi profili in rete. A cadere nel tranello anche, contattata nientedimeno che da, l’attore iralndese che fra gli altri ha interpretato l’agente segreto 007.Il primo "aggancio" è stato attraverso una mail: “Mi racconta che stava girando un film in Toscana – ha raccontato ospite di “Storie Italiane”, condotto da Eleonora Daniele - che gli ricordavo sua moglie Cassandra, morta per un tumore. Voleva sapere se avevo delle conoscenze per cercare casa in lì”L’intervento degli amici e poi della polizia postale hanno fermato sul nascere la possibile truffa, orchestrata da una donna: “Gli ho chiesto delle foto per avere conferma della sua identità, poi per fortuna ho degli amici che si interessano di queste cose. Hanno fatto una brevissima indagine con la polizia postale. Si è scoperto che era una donna italiana, già incriminata per truffa e raggiri”.