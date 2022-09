Elisabetta Gregoraci al Festival di Venezia: l'outfit è supersexy, push-up e seno in mostra

Elisabetta Gregoraci, elegante e magnetica. La showgirl e conduttrice televisiva è appena arrivata a Venezia, pronta a sfilare questa sera sul red carpet in occasione dell'ottava serata della 79esima edizione della Mostra Internazionale d'arte cinematografica. Il look non è di certo passato innoservato, a 42 anni la Gregoraci è un vero schianto!

Dark Lady al Festival di Venezia

Elisabetta Gregoraci è sbarcata al molo dell'hotel Excelsior come una vera dark lady. Ha indossato un completo in pizzo nero trasparente che ha subito catturato l'attenzione di tutti i fotografi presenti alla kermesse del cinema. Nonostante l'arrivo in barca sia un momento sobrio rispetto alla sfilata sul red carpet, la Gregoraci ha voluto osare con un outfit super sexy: un completo giacca e pantalone firmato Ermanno Scervino. La Gregoraci ha lasciato la giacca aperta e il lingerie a vista: il reggiseno con effetto push-up in pizzo mette in evidenza il dècolletè della showgirl.

Il fisico scolpito di Elisabetta Gregoraci rende il look ancora più sensuale. La showgirl è una vera e propria icona di stile. Oltre al fisico smagliante, il sorriso dalla dentatura perfetta la rende ancora più luminosa. Poi Elisabetta con l'aiuto dello stylist, ha imprezziosito il vestito con alcuni dettagli e accessori: sandali con tacco a spillo, mini bag effetto coccodrillo abbinata al resto del completo e occhiali da sole a forma di cuore. Nessuna acconciatura per il momento dello sbarco, la Gregoraci è super naturale.

In attesa del red carpet

Elisabetta Gregoraci è appena arrivata e ha già conquistato tutti. Lo scorso anno aveva lasciato tutti a bocca aperta indossando un abito blu cobalto da vera principessa, disegnato da Mario Dice. Il pubblico e i fotografi sono tutti concentrati sulla showgirl che questa sera sfilerà per il secondo anno sul red carpet, in attesa di scoprire se ha optato per uno stile più fiabesco e romantico oppure sensuale e piccante.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Settembre 2022, 16:48

