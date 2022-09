Venezia da vertigini, i sandali sono trampoli da 30 centimetri: chi li ha indossati. I look che vanno oltre

Il red carpet della 79ma Mostra internazionale del cinema di Venezia dimentica le mascherine e torna a sfilare in gran spolvero. Dopo due anni di pandemia, i look tornano a sorprendere. E non sempre in positivo.

Partendo dal basso, impossibile non notare le scarpe indossate dalla giurata Tessa Thompson per l'anteprima del film Don't Worry Darling. Un sandalo bianco con plateau dalla vertiginosa altezza di 30 centimetri: quasi dei trampoli. All'estremo opposto, l'ex Segretario di Stato Hillary Clinton. A suo agio in un largo caftano celeste chiaro e lungo, ha calcato il tappeto rosso - come scrive Alda Vanzan sul Gazzettino - con "papusse" ai piedi.

Nella settimana veneziana non sono mancati i nudi. Come quello della modella Mariacarla Boscono che ha indossato l'abito in velo nero firmato Jean Paul Gaultier ma eliminando l'iconico bustier. Risultato, un vedo non vedo molto "vedo". A proposito di nudi, ha fatto discutere la schiena scoperta di Timothée Chalamet, che ha indossato una salopette rossa e gender fluid.

Fotografatissimo il decollete fiorito e firmato da Schiaparelli di Cate Blanchett, novità assoluta e lontana dal floreale sfoggiato da Penelope Cruz, incantevole in pizzo Chanel nero e rosa ma più tradizionale. E sulla tradizione hanno puntato anche Adam Driver, eletto king of sexy in uno smoking nero "normale" e confortante, e la madrina della Mostra, Rocio Morales. Un look diverso ogni sera, quello più audace? Il charleston argenteo firmato Dolce e Gabbana.

