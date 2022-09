Michelle Hunziker, trucco in soli dieci minuti: ecco il prima e il dopo

Michelle Hunziker mostra la sua bellezza naturale in un video tuorial su Instagram dove spiega come eseguire un make-up sexy in appena dieci minuti.

La showgirl di ritorno dalle vacanze in Sardegna svela ai suoi follower il segreto per un perfetto e veloce cat-eye, il famoso occhio da gatto di tendenza.

Per essere perfettamente seducente Michelle Hunziker consiglia di usare un nero opaco e sfumarlo su tutta la palpebra con un colore più chiaro, applicare un po' di mascara, un rossetto a scelta e in appena dieci minuti il trucco è fatto.

Michelle Hunziker e i suoi segreti di bellezza

Ironica e simpatica, la Hunziker con o senza trucco rimane sempre bellissima, gli anni non sembrano scalfirla e così ne approfitta per mostrarsi ai suoi follower anche al naturale. Nel video non manca qualche trucchetto di bellezza per concludere il look sexy.

La showgirl infatti consiglia di mettere il blush non solo sulle guance per dare un tono più salutare all'incarnato ma anche sotto l'arcata sopraccigliare. Un segreto imprato sicuramente dalla sua truccatrice e amica Laura Barenghi.

Inguaribile romantica

Michelle mostra grandi sorrisi e forza in segno di ripresa dal periodo buio che ha affrontato in seguito alla separazione, il nuovo taglio e questo super trucco consigliato per una serata speciale poi la fanno risplendere ancora di più.

«Un make-up adatto per esempio per un'uscita romantica...», scrive la Hunziker sotto il video, segno che non bisogna mai smettere di credere nell'amore anche con due matrimoni falliti alle spalle.

