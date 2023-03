Elisabetta Canalis, incontro segreto (con uno sportivo famoso) a Milano: «Insieme in un appartamento per ore»

Elisabetta Canalis paparazzata con un nuovo accompagnatore. Dopo la (presunta) rottura con il marito Brian Perri, la showgirl sarda è stata pizzicata insieme Georgian Cimpeanu, detto "Iceman", tre volte campione del mondo di kickboxing. Le foto esclusive sono state pubblicate dal settimanale "Chi".

Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono lasciati: «Il rapporto è davvero finito». Il silenzio social

Little Tony, la figlia a Verissimo rivela: «Da bambina trattata come un pacco postale, ho cambiato 50 tate»

Elisabetta Canalis ha un nuovo fidanzato?

Secondo il settimanale, la crisi tra Elisabetta Canalis e il marito sarebbe insanabile, tanto che la 44enne starebbe già frequentando un altro. I due hanno sempre smentito, ma le foto con Cimpeanu lasciano qualche dubbio. I due si sono visti a Milano. Dopo l'allenamento si sono salutati, poi, lei si è trasferita in un appartamento dove poco dopo è stata raggiunta dallo sportivo.

La stessa sera i due sono stati a cena in un ristorante con una coppia di amici. Finita la serata, hanno preso due taxi diversi che però hanno portato entrambi allo stesso indirizzo: quello dell'appartamento in cui erano stati visti nel pomeriggio. «Lui ha citofonato, è entrato e non si è visto uscire per ore», si legge sul settimanale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Marzo 2023, 13:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA