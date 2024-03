Elettra Lamborghini si strappa un piercing dal braccio e mostra la ferita: «Ecco cosa è successo»

di Cristina Siciliano

Elettra Lamborghini è a Miami con il suo amatissimo Afrojack. I due, attivi sui social, ogni giorno si mostrano felici; sposati da poco meno di quattro anni sono una coppia complice e affiatata. La cantante però nelle ultime ore ha pubblicato una foto che ha preoccupato i suoi follower. Ma facciamo un passo indietro. Elettra Lamborghini oltre ad avere il corpo di tatuaggi ha anche un'altra insolita passione, quella per i piercing, tanto da averne fatti circa 42, da quelli tradizionali fino ad arrivare anche nelle parti intime. La cantante ne va fiera e non perde occasione per metterli in mostra. Purtroppo però un piercing ha causato un piccolo disagio alla cantante poiché è stato «strappato» dalla sua pelle poche ore fa.

Cosa è successo

Elettra Lamborghini ha pubblicato una foto nelle sue Instagram stories che ritrae il suo braccio e la ferita causata dal forte urto sul piercing di diamanti presente sul suo corpo. «Indovinate chi si è strappata un piercing mettendosi la crema?».

I piercing di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha moltissimi microdermal, cioè una pratica piercing molto particolare, che consiste nell'inserimento nella pelle, il derma di un piccolo gioiello. Così facendo Elettra Lamborghini è riuscita ad impreziosire il suo corpo di brillantini (o meglio dire diamanti).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Marzo 2024, 17:19

