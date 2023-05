Elettra Lamborghini compie 29 anni, il regalo del marito è un'auto di lusso. Ma i fan non gradiscono

di Redazione Web

Elettra Lamborghini ha compiuto 29 anni. Un compleanno con tanto di sorpresa visto che, per l'occasione, ha annunciato ai suoi fan l'uscita del nuovo album. Ma cosa potrebbe desiderare di più per il suo compleanno se non un'auto? E di fatto, il marito della cantante, dj Afrojack, per festeggiarla le ha fatto trovare un bolide arancione infiocchettato con un nastro rosso e parcheggiato nel garage. Che ha reagito alla sorpresa con «Un pazzo».

L'annuncio di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini aveva annunciato con 24 ore di anticipo i festeggiamenti per il suo compleanno. E nel giorno tanto atteso, la cantante, tra torta e palloncini ha rivelato sui social che il 2 giugno uscirà il suo nuovo progetto discografico, Elettron.

Palloncini colorati bianchi e rossi, tantissimi fiori e una grande torta in pasta di zucchero con tanto di statuetta con le sue sembianze. Sono queste le cose che hanno particolarmente attirato l'attenzione dei fan. Più tra tutto, il regalo del marito. Non si tratta di una Lamborghini ma di un'Audi R8. Il prezzo? Alto, molto alto: sicuramente non meno di 100mila euro.

Il commento dei fan

Numerosi sono stati i commenti dei fan al post che Elettra Lamborghini ha pubblicato sul suo profilo Instagram. E non sono mancate le critiche da parte degli hater. «Il frutto del tuo lavoro? Vorrai dire di quello degli altri», ha scritto un utente. E ancora: «Ma il frutto del mio lavoro cosa? Perché non le dite che il ritiro della plastica è domani mattina dopo l'umido». E ancora: «La gente sta morendo per l'Emilia Romagna ma per molti c'è altro a cui pensare. Un jet privato emette in un'ora 2 tonnellate di CO2 mentre una persona si gola con un normale stile di vita ne emette 8,2. State distruggendo il pianeta con il vostro egoismo», ha scritto un altro utente.

