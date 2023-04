Elettra Lamborghini fa un test di gravidanza, poi posta il video su TikTok. La sua reazione diventa virale

di Redazione web

Elettra Lamborghini ha deciso di condividere con i suoi followers un momento molto delicato. La cantante, moglie di Afrojack si è mostrata mentre effettuava un test di gravidanza, sospettando quindi di poter essere incinta. Elettra lascia che venga inquadrata la porta del bagno e poi esce annunciando il risultato in modo decisamente originale.

Il risultato del test

Elettra ha dichiarato in passato di non sentirsi pronta a diventare mamma, quindi per ora preferisce godersi il suo matrimonio senza figli, pur non escludendo di averne in futuro. A tal riguardo, quando esce dalla porta, probabilmente a seguito di un esito negativo del test, gioisce intonando un inno religioso e affermando ironicamente subito dopo: «Bene, ora dobbiamo comprare degli assorbenti», confermando quindi di non essere in attesa.

Il periodo difficile

La Lamborghini in un'intervista a Stasera c'è Cattelan ha confessato di stare attraversando un brutto periodo: «È un periodaccio. Ogni tanto, non lo sai, stai male. Però mi sto facendo aiutare. Ho fatto già due sedute di EMDR, una terapia che lavora sui traumi. Io penso di avere avuto tre traumi. Gli altri due non te li racconto però uno è che non riesco a superare la morte della mia cavalla. Io faccio la scherzosa, ma è qualcosa che mi fa male. Mi ha fatto soffrire tantissimo. Sono trascorsi già tre anni».

