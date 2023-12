Elenoire Ferruzzi, il sostegno per Belen: «Vedo una persona che soffre»

di Marta Goggi

Elenoire Ferruzzi, ex gieffina, dopo quanto dichiarato Belen a Domenica In sui tradimenti di Stefano De Martino, ci ha tenuto a far sapere la sua opinione sui social in merito. La Ferruzzi scrive spesso i suoi pensieri su alcuni eventi gossip su Instagram.

Belen

«Per anni il web si accanì contro Belen immotivatamente come al solito,oggi in lei vedo una persona che ha sofferto e che soffre, vedo una donna che commette errori con le sue paure e fragilità con i suoi tormenti, vedo semplicemente una donna come tante che fa un lavoro diverso semplicemente, ricordiamoci questo siamo persone, siamo anime, alcune ancora in cerca di pace non siamo noi a doverla intralciare, certe creature piangono ma le lacrime non si vedono io lo so.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Dicembre 2023, 19:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA