Diletta Leotta, al pranzo del 25 spuntano dei piedi sul tavolo: «Il Natale più bello...»

di Alessia Di Fiore

E' il primo Natale da mamma per Diletta Leotta e lo ha trascorso in famiglia con la figlia Arya e il compagno Loris Karius. La giornalista sportiva ha optato per un outfit rosso matchato con quello della figlioletta, prima di scattare una meravigliosa foto di famigia davanti all'albeo di natale.

Durante il pranzo, sul tavolo è spuntato qualcosa, dei piccoli e teneri piedini sono stati immortalati da Diletta in un video, sotto il quale scrive: «Il Natale più bello e dolce».

Festeggiamenti tra cibo, piedini e canzoncine natalizie, il tutto in compagnia di amici e nipoti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Dicembre 2023, 19:27

