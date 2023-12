Natale è alle porte e molti vip hanno già fatto le valigie per andare a festeggiare lontano dall'Italia. Tra i volti noti del gossip più amati, c'è chi ha scelto la neve e le vette delle montagne per trascorrere le festività e, invece, chi ha scelto mete più calde o esotiche per un Natale decisamente originale e all'insegna di spiaggia e mare. Ma andiamo a vedere nel dettaglio i vip dove trascorreranno questi giorni di relax.