Vacanze di Natale compie 40 anni e torna al cinema, Enrico Vanzina: «Un'esperienza quasi da stadio»

Vacanze di Natale, la commedia cult di Natale firmata da Carlo Vanzina, prodotta dalla Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis e distribuita da Nexo Digital, a 40 anni dall’uscita, torna al cinema in versione restaurata e rimasterizzata solo il 30 dicembre (il 'Vacanze di Natale Day'). «Io penso che un film come Vacanze di Natale che ritorna dalle ceneri, in sala, dia un'occasione a un’intera famiglia. - dice Vanzina nell'intervista - Perché è un film trasversale. Sarà un’esperienza fantastica, oggi è un film culto, un'esperienza quasi da stadio».

Musica d'altri tempi

«Il 30 dicembre andiamo a cantare e ballare. - aggiunge De Laurentiis - La colonna sonora era pazzesca, è stata la prima vera compilation. Non so come sia riuscito a ottenere i permessi a quell’epoca. C’erano più di 20 pezzi, come ho fatto? Fatica immane». In chiusura, Jerry Calà e la «battuta che mi continuano a chiedere».





