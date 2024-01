Maradona Jr: «Mio papà Diego? Ho scoperto dalla tv che era morto. Ce l'hanno ammazzato, ma io gli ho promesso la verità»

di Dajana Mrruku

La morte di Diego Armando Maradona ha sconvolto tutti, non solo gli appassionati di calcio. Come ha detto Silvia Toffanin, «tutto il mondo si è fermato per ricordarlo e piangerlo». Ospite da Verissimo il figlio Diego Armando Maradona Junior ha raccontato come ha scoperto della morte del papà e lo svolgimento del processo contro gli otto medici che lo hanno seguito e che, a detta di alcuni «avrebbero potuto salvarlo».

Il ricordo di Diego Armando Maradona

«Ho avuto il privilegio di conoscerlo e di avere un rapporto da padre e figlio con lui. Conservo nel mio cuore i quattro anni molto belli e ricchi di emozioni insieme», ha raccontato Maradona Jr. a Verissimo. «Il primo incontro nel 2003, mi disse delle belle cose, ma non continuò. Lui poi è tornato e ha potuto battezzare il mio primogenito Diego, ma non ha mai conosciuto Indie, la secondogenita, è stata una cosa tremenda. Non ho mai accettato la sua perdita. Non credo che fosse il momento giusto, non è stato giusto che io non sia potuto andare in Argentina a causa del Covid. Ho scoperto della sua morte mentre ero all'ospedale. Un mio amico spagnolo mi chiedeva della morte di papà, ho acceso la tv e ho scoperto che era morto. Sono impazzito, ho chiamato in Argentina finché mia moglie non mi ha confermato la sua morte. Cosa è successo a papà? C'è un'inchiesta aperta, noi figli abbiamo una grande fiducia nella giustizia argentina, ma lui non doveva finire così.

Sulla dipendenza da sostanze stupefacenti, Diego Armando Jr. ne è certo: «Negli anni in cui l'ho frequentato non l'ho mai visto fare uso di droghe. Sono sicuro che aveva smesso».

