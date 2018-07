Come sta Demi Lovato? La famiglia chiede privacy e rispetto​

Secondoc'è la rottura del rapporto con il coach Mike Bayer, che l'aveva aiutata a stare lontana dai guai e dalle droghe per tanti anni, dietro il nuovo ricovero di. Per il tabloid inglese,pocoIl motivo del licenziamento? Le continue liti perché Bayer sentiva che Demi Lovato «stava cercando delle scuse per i suoi comportamenti sbagliati e non gli diceva la verità su quello che stava facendo», scrive il tabloid svelando il retroscena. Che aggiunge: «Dopo l'ultima discussione, in cui lui le ha fatto notare cose che lei non voleva sentire. E tutto è diventato confusionario perché Mike era la roccia a cui si affidava dopo la fine della relazione con Wilmer Valderrama».