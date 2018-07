Come sta Demi Lovato? La famiglia chiede privacy e rispetto

Cristiano Malgioglio contro Giusy Ferreri: «Se non era per me stava ancora alla Esselunga»​

Da quando si è diffusa la notizia del ricovero diper overdose, i fan e media sono alla costante ricerca di aggiornamenti sulle sue condizioni di saluteCome riferisce il Daily Mirror, circa tre settimane fa, Demi aveva licenziato Mike Bayer, il suo sober coach, ovvero colui che sosteneva la popostar e che sei anni fa l'ha aiutata ad allontanarsi da alcol e droghe. Secondo "TMZ" la Lovato ha rifiutato le offerte d'aiuto che le erano arrivate dai membri del suo entourage che si erano accorti del difficile momento che stava passando. Qualcuno le ha parlato,senza successo, proponendole di ricoverarsi in un rehab.Ora"È viva, vigile, cosciente e circondata dalla sua famiglia - ha dichiarato alla CNN un rappresentante della famiglia - " Alcune delle informazioni riportate non sono corrette e i familiari chiedono rispetto, privacy e nessuna speculazioni poiché la sua salute e il recupero sono la cosa più importante in questo momento".Nelle ore successive alla notizia della sua overdose, i fan del cantante hanno lanciato l'hashtag,per parlare di come lei e la sua musica li ha aiutati nella sua stessa battaglia. Intanto lo show di Toronto è stato cancellato.