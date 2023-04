Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez in crisi? Lei rompe il silenzio sui social: ecco come stanno le cose

di Redazione Web

Georgina Rodriguez in crisi con Ronaldo? Da qualche giorno si susseguono i rumors che parlano di difficoltà nella coppia, supportati da persone che conoscono da vicino la famiglia del calciatore e che hanno raccontato di aver anche assistito a brutte litigate tra i due. Qualcuno parla di una imminente separazione. E sul tema Georgina ha detto la sua, in una storia Instagram.

La replica di Georgina

«L'invidioso inventa la diceria, il pettegolo la diffonde e l'idiota ci crede», ha scritto Georgina a corredo di una foto che mostra la luna attraverso la finestra, citando il brano "Si Yo Muero, di Romeo Santos". Nulla di esplicito, ma sembra un chiaro riferimento proprio a quei rumors che tornano ciclicamente sulla coppia. Una smentita, dunque. Ronaldo e Georgina stanno insieme da 7 anni e hanno 5 figli, insieme hanno attraversato anche momenti molto difficili, come la morte di uno dei due gemellini che la Rodriguez aspettava.

I rumors

Alcuni giornali scandalistici avevano raccontato dell'insofferenza del calciatore verso la compagna, che sarebbe concentrata solo sullo shopping. Aveva poi aggiunto il programma di gossip "Noite das Estrelas", in onda sulla rete portoghese CMTV, che Georgina sarebbe una «donna molto presuntuosa e che non piacerebbe affatto alla suocera», la mamma di Ronaldo, che non avrebbe mai approvato la loro unione.

