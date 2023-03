Cristiano Ronaldo, l'incontro con il bambino siriano sopravvissuto al terremoto: «È un sogno»

Cristiano Ronaldo campione dentro e fuori dal campo. Il fenomeno portoghese, in forza da qualche mese nella squadra saudita Al Nassr, ha messo a segno un altro gol. Questa volta, però, non aggiornerà le sue statistiche e i suoi record, ma è andato a realizzare il sogno di un bambino siriano. Un gesto che, dopo l'abbraccio tra i due, sta emozionando il web.

Il video virale

Rabeeh Shaheen è un bambino che negli ultimi giorni ha vissuto sulla sua pelle il dramma del terremoto in Siria. Sopravvissuto al terribile sisma, è riuscito a realizzare il suo sogno. In un video, divenuto virale, durante i soccorsi emergenziali tra le macerie, era diventato famoso perché aveva espresso il desiderio di abbracciare il suo idole: CR7. E, dopo il tam tam sui social, quel video è giunto proprio a Cristiano Ronaldo che non si è tirato di certo indietro di fronte a tale richiesta. Il fenomeno portoghese, quindi, dopo aver inviato un aereo pieno di aiuti per i terremotati, ha deciso di incontrare anche il suo piccolo fan.

#Neurona ⚽Rabeeh Shaheen, un niño sirio que sobrevivió al devastador terremoto que afectó a su país el pasado 6 de febrero, cumplió su sueño de conocer al delantero portugués Cristiano Ronaldo en Riad (Arabia Saudita).pic.twitter.com/SYqQh8IpGt — NeuronaSV (@NeuronaSV) March 4, 2023

L'incontro emozionante

La squadra di soccorsi araba che ha aiutato il bambino, Rabeeh Shaheen, lo ha portato a Riyadh facendolo assistere a una partita e abbracciare il suo idolo. Alla domanda di Cristiano Ronaldo sulle sue condizioni, il bimbo visibilmente emozionato ha risposto esibendosi nella tipica esultanza dell'attaccante con l'ormai iconico «Siuuu».

