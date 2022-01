Cristiano Ronaldo, da Manchester a Madrid per sorprendere Georgina: jet privato e ristorante stellato

Sorpresa d'amore per Georgina Rodriguez. Il marito Cristiano Ronaldo riempie di attenzioni la moglie e, l'ultima, ha superato le aspettative. Approfittando di una mancata convocazione il calciatore del Manchester United ha deciso di volare a Madrid per raggiungere la sua dolce metà e portarla in un ristorante stellato, tra i più apprezzati della capitale spagnola.

Leggi anche - Fedez, truffa ai suoi danni da 100mila euro sventata dalla madre manager. E il rapper sparisce dai social: fan preoccupati

Per due ore e mezza di volo, il calciatore è salito su un jet privato dal costo di 20 milioni di sterline. La cena era prevista al ristorante Cenador de Amos, che ha conquistato la terza stella Michelin nel 2020 e ha guadagnato anche una stella verde per la sostenibilità lo scorso dicembre. Sebbene sia stato mantenuto un estremo riserbo sulla cena dei due, secondo quanto riportato dal The Sun, la coppia avrebbe ordinato prima un aperitivo in terrazza e a seguire avrebbe cenato con un menù degustazione a base di pesce e verdure, tutto perfettamente in linea con le esigenze di Ronaldo, un perfetto salutista e della sua consorte, in dolce attesa come annunciato anche sui social.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Gennaio 2022, 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA