Costantino Vitagliano di nuovo in ospedale: «Mi hanno dato per morto...fake news. Cerco di metterla sul ridere»

di Marta Goggi

Costantino Vitagliano sta passando un periodo difficile a causa di motivi di salute. Da fine novembre l'ex tronista di Uomini e Donne è ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza. L'uomo aveva in precedenza parlato di una malattia rara, questa volta ha svelato: «Non dormire per un mese è veramente pesante».

La malattia

Sui problemi di salute e il ricovero in ospedale aveva raccontato: «Sono qui da una settimana per una cosa rara.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA