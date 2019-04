Claudia Schiffer nuda, vestita solo della borsa Chanel: lo scatto infuoca Instagram

Elisa Isoardi, fuga segreta a Venezia col fidanzato Alessandro Di Paolo: «Principe moderno dai modi galanti»​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

infuoca. La top model tedesca, sul proprio account, ha infatti postato una foto in cui appare completamentee indossa solo una, che copre le parti più intime.A 48 anniè ancora una delle donne più sensuali al mondo, ma in questo caso si tratta di una foto d'annata, postata per celebrare i 25 anni della rivista Self Service. Nella mostra celebrativa in corso a Dallas, infatti, c'è anche questo scatto di, che aveva posato per la fotografa Katja Rahlwes. La mini flap nera di Chanel, una delle borse più famose al mondo, in questo caso più che un accessorio rappresenta l'ultimo baluardo contro il nudo integrale.Dopo una carriera da top model di livello mondiale, oggiè sposata col regista britannico Matthew Vaughn, da cui ha avuto tre figli, e vive in un casale antico immerso nella campagna inglese.