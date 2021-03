Chiara Ferragni , la prima foto in ospedale dopo il parto con baby Vittoria. Ma i fan notano un dettaglio: «Com'è possibile?». Oggi è stato il giorno di Baby V ovvero Vittoria Lucia Ferragni. La piccola di casa Ferragnez è nata questa mattina per la gioia di mamma Chiara, papà Fedez e il fratellino Leone.

Leggi anche > Chiara Ferragni, Leone scopre che è nata la sorellina. La reazione del bimbo spiazza tutti, Fedez scoppia in lacrime

L'impreditrice digitale ha annunciato il lieto evento con un tenero scatto su Instagram. Nell'immagine, la piccola Vittoria, in braccio a Chiara Ferragni, stringe in dito di papà Federico. La mamma bis, però, non era ancora apparsa in una foto totale. Fino a pochi minuti fa. L'imprenditrice digitale, infatti, ha appena postato sulle stories di Instagram la sua prima foto con la figlioletta.

Nell'immagine in bianco e nero, Chiara, seduta sul letto d'ospedale, tiene stretta la bimba e fa per la prima volta anche lei - come il marito e il figlio Leone all'esordio di Sanremo - il segno di vittoria, in onore della figlia. Immediati i commenti dei fan su Twitter: «Siete bellissime». Poi diversi utenti sottolineano un dettaglio: «Ma come fa Chiara a venire così bene a poche ore dal parto?». E ancora: «Chiara bellissima appena partorito, insegnaci la vita». Neanche a dirlo, è boom di like.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Marzo 2021, 08:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA