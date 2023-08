Che Dio ci aiuti, nota attrice del cast incinta: «La nostra famiglia si amplierà!». Ecco chi è

di Redazione Web

News per il cast di Che Dio ci aiuti. Un personaggio della nota serie Rai è incinta: Simonetta Columbu, che veste i panni di Ginevra nella serie. Ad annunciarlo è stata lei stessa, che ha pubblicato poche ore fa un post con una serie di scatti che la ritraggono al mare insieme al suo compagno, mentre le accarezza il pancino, appena iniziato ad accennarsi. «Abbiamo una notizia: presto la nostra famiglia si amplierà! Ti aspettiamo e ti amiamo già più di quanto si possa spiegare» scrive sotto il post.

Sotto il post sono apparsi centinaia di commenti di congratulazioni da parte degli utenti. Tra i vari messaggi, poi, sono spuntati anche quelli di alcune attrici che hanno recitato con lei nella serie di Rai 1, Che Dio ci aiuti. Tra queste, Diana Del Bufalo, che ha interpretato il personaggio di Monica nella quarta e sesta stagione della serie. «O mio Dio Simo!!! Ma che bello» ha scritto.

La carriera

Classe 93, Simonetta Columbu è nata a Cagliari. La 29enne ha sempre nutrito una forte passione per la recitazione, essendo cresciuta in una famiglia di artisti. Suo padre, Giuseppe Columbu, è un famoso regista sardo e autore di Arcipelaghi e Su Re. Dopo aver preso parte a film come “Io sono tempesta” al fianco di Marco Giallini ed Elio Germano, la notorietà arriva nel 2019 quando entra nel cast di una delle serie di maggior successo di Rai 1, Che Dio ci aiuti.

