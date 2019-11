Il mistero della principessa Charlene di Monaco: è scomparsa dagli eventi pubblici

Vieni da Me, Debora Caprioglio e il dolore nascosto

Lunedì 4 Novembre 2019, 16:44

Ormai da tempo laCharlene di Monaco non presenzi agli eventi ufficiali e i cittadini monegaschi cominciano a chiedersi dove sia finita. L’ultima “assenza” in ordine cronoliogico all'incoronazione dell'imperatore giapponese Naruhito.La moglie del principe Alberto II, Charlène Wittshock, non è scomparsa solo dalla vita pubblica, ma anche dal suo account ufficiale, nonostante sia costantemente aggiornato, dove l’ultimo scatto ufficiale che la vede protagonista ha ormai compiuto quasi un anno.Il matrimonio fra Alberto e Charlene del reso non è mai stato facile, data anche la bassa sopportazione della Wittshock ai rigidi standard e alle costrizioni che comporta la vita di corte con quel tentativo di fuga post nozze che lei ha rigorosamente smentito in un’intervista alla Nbc.I tabloid del regno di Monaco, che l’hanno già definita la principessa triste, intanto sottolineano che la principessa dosa le sue presenze col contagocce ed è apparsa solo in pochi eventi ufficiali come al gran premio di Formula uno, al Montecarlo Tv Festival e al gala della Croce Rossa.