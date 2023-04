Chanel Totti, il chiarimento di Cristian dopo le accuse di tradimento. Cosa ha detto

di Redazione Web

Chanel Totti è tornata sui social dopo la bufera che si è scatenata negli ultimi giorni a causa delle accuse mosse dalla tiktoker Martina De Vivo, la quale avrebbe accusato la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi di essere stata l'amante del suo ex fidanzato e papà della sua bambina Cristian.

La 15enne ha condiviso una Instagram story che chiarirebbe la situazione. Ma andiamo con ordine.

Chanel Totti, cosa ha detto

A chiarire quanto accaduto ci ha pensato Cristian, colui che, secondo le accuse, avrebbe tradito la tiktoker Martina De Vivo con Chanel Totti. La storia Instagram è stata, poi, ricondivisa da Chanel Totti.

«Ciao a tutti, mi sento di replicare, correggere e modificare alcune parole che sono state pronunciate su questa spiacevole faccenda, perché come si dice siamo tutti cattivi in una storia raccontata male», esordisce Cristian.

«lo in primis so di aver sbagliato ma solo perché ho pubblicato una foto troppo presto mancando di tatto, ma la verità è che quando Martina ha trovato la chiamata di Chanel io me ne ero già andato via di casa, di mia spontanea volontà e non a causa di Chanel, perché la situazione era diventata insostenibile e sinceramente tutelare mia figlia e non coinvolgerla nelle numerose discussioni per me non è solo la cosa più importante ma anche un modo di amarla e proteggerla. La famosa chiamata è stata vista da Martina solo quando ero tornato a casa per riprendermi i vestiti che lei educatamente mi continuava a lanciare dalla finestra ancora ignara di tutto», spiega Cristian mostrandosi contrario a quanto affermato da Martina nello scorso video condiviso su TikTok.

«Adesso vorrei spendere due parole a favore di Chanel che non c'entra assolutamente nulla in questa situazione in quanto è subentrata solo dopo la fine del mio rapporto con Martina.

Offendere, denigrare, accusare come ha fatto Martina, a casa mia non sono sinonimo di educazione, per cosa poi... follower? Notorietà? Ognuno è causa del suo male, sono sicuro che se fosse successo con quella della porta accanto Martina non avrebbe creato tutto questo rumore e questo chiasso. Conosco Chanel che di educazione e di valori ne ha da vendere... infatti, fino ad ora, non ha mai risposto a nessuna provocazione e cattiveria», scrive il giovane prendendo le difese della 15enne che in questi giorni è finita nell'occhio del ciclone.

Cristian prosegue il suo racconto, mettendo da parte Chanel che secondo quanto scrive sarebbe solo la vittima della situazione, e ha terminato il racconto attaccando l'ex fidanzata Martina e mostrandosi contrario a tutte le accuse mosse dalla donna nei suoi confronti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Aprile 2023, 22:13

