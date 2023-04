Francesco Totti e Ilary Blasi, incontro segreto per la separazione: faccia a faccia di 4 ore, lite su affidamento figli e assegno

di Redazione web

Totti e Ilary di nuovo insieme, ma nessuno ha voglia di sorridere. Gli ex coniugi si sono visti in gran segreto in tribunale per discutere i termini della separazione. Un faccia a faccia di 4 ore, dove non sono mancati i momenti di tensione.

Totti furioso con Ilary dopo le foto di Bastian mano nella mano con Isabel: «Non deve dormire a casa mia»

Ilary Blasi, la serata al Cirque du Soleil con i figli: ma dov'è Bastian?

Totti e Ilary, cosa è successo

Come riporta il Messaggero, l'incontro davanti al giudice è stato fissato per venerdì 31 marzo alle 17,30. Elusi giornalisti e curiosi, decine di agenti della polizia penitenziaria e vigilantes erano appostati ovunque, per evitare che nessuno entrasse nell’edificio. L’udienza è durata dalle 3 ore e mezza alle 4 ore. Il giudice Simona Rossi, ha provato, come di rito, una conciliazione tra i coniugi. Ma al momento non ci sono margini per un accordo. Il magistrato alla fine si è riservato e, fra una decina di giorni, deciderà se aprire l’istruttoria della causa di separazione giudiziale.

La tensione e le trattative

Nella querelle giudiziaria, si è discusso dell'affidamento dei tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, tutti ancora minorenni. Entrambi vogliono quello congiunto, ma serve un punto d'incontro sul tempo che i tre dovranno dedicare all'uno o all'altra. L’altro punto in discussione è l’assegno di mantenimento che la conduttrice di Mediaset vorrebbe da Totti. Non è chiaro, inoltre, se lei gli abbia chiesto l’addebito della separazione per un suo eventuale tradimento con Noemi. Ancora in corso inoltre la causa sulla “guerra del guardaroba”. L'ex calciatore aspetta ancora di riavere i suoi Rolex.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Aprile 2023, 17:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA