Totti-Ilary, divorzio difficile: lei non chiede il mantenimento ma vuole la villa all'Eur, lui furioso per Bastian Muller

di Redazione web

Nessun assegno di mantenimento per Ilary Blasi: non che Francesco Totti si sia rifiutato di concederlo, ma sarebbe stata la stessa conduttrice de L'Isola dei Famosi a non richiedere gli "alimenti" al giudice del Tribunale di Roma davanti al quale sono state presentate le istanze lo scorso 31 marzo. Lo rende noto Il Corriere della Sera. Il motivo per cui l'ex calciatore e la madre dei suoi figli non hanno trovato un accordo e hanno deciso di intraprendere una separazione giudiziale risiede altrove.

Francesco Totti e Ilary Blasi, incontro segreto per la separazione: faccia a faccia di 4 ore, lite su affidamento figli e assegno

Chanel Totti, il pesce d'aprile dedicato agli haters: «Mi state tutti simpatici»

La villa dell'Eur e Bastian Muller

A rendere difficile un accordo tra Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero le decisioni sui figli e sulla villa dell'Eur, nella quale al momento la conduttrice Mediaset vive insieme a Cristian, Chanel e Isabel. Secondo quanto riferito, Totti non digerirebbe il fatto che in quella che una volta era la casa coniugale possa vivere anche il nuovo compagno della ex moglie, Bastian Muller, e sarebbe rimasto molto infastidito nel vedere le foto pubblicate su Chi di Ilary e il nuovo amore mano nella mano con la figlia minore, Isabel.

L'affidamento dei figli

Proprio per quanto riguarda i figli, entrambi gli ex coniugi hanno chiesto l'affidamento congiunto, ma la questione principale è con quale dei due genitori i bambini dovranno trascorrere più tempo. Da questo dipende anche la decisione sull'assegno di mantenimento per i tre e l'assegnazione della casa: ipotesi remota che la villa dell'Eur resti a Totti, che ha comprato casa a Roma Nord con la nuova compagna Noemi Bocchi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Aprile 2023, 08:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA