Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, tre anni d'amore: anniversario nudi nella neve

Per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser un anniversario sulle nevi. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che si sono conosciuti dentro la casa del Grande Fratello Vip, hanno raggiunto il traguardo dei tre anni d’amore e si sono regalati un bellissimo viaggio.

Cecilia Rodriguez ha postato alcuni scatti della bellissima vacanza a Cortina d’Ampezzo. La coppietta ha passato la notte e si è poi svegliata in mezzo alle nevi, in una camera mobile di abete con pareti in vetro che permettono di ammirare il panorama. Prima invece, come mostrano le stories di Instagram della Rodriguez, si è regalata una gustosa cena a base delle specialità del luogo.

Tornati a casa dopo le romantiche vacanze, Cecilia e Ignazio hanno potuto festeggiare il papà della Rodriguez, Gustavo, che ha spento 61 candeline.

