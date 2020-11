Oroscopo di Paolo Fox della settimana: Vergine e Ariete recuperano in amore, tensione per il Cancro

Paolo Fox ha redatto l'oroscopo della settimana per tutti i segni zodiacali. L'astrologo ha analizzato i pianeti e spiegato cosa accadrà in amore, lavoro e fortuna per i vari elementi dello zodiaco nella settimana che va dal 2 all'8 novembre. Ecco nel dettaglio le previsioni.

Ariete. Ci sono progetti importanti in arrivo, con l'anno nuovo si potrebbero aprire anche nuove porte in amore, ora sta a voi capire se la persona che vi interessa sia affidabile. Venere è in opposizione: non ti fidare del primo che arriva nella tua vita. Sul fronte lavoro, una persona nata sotto il segno del Leone potrà esserti di aiuto se vuoi portare avanti un progetto. Cercate di essere pazienti.

Toro. Le storie nate in questo periodo procedono a gonfie vele, momento positivo con Venere favorevole che porta equilibrio. Sul lavoro Giove continua a il transito positio, entro la fine del mese potrete stipulare degli accordi. Nel 2021 ci saranno conferme a quello che state creando adesso.

Gemelli. Venere sarà dalla vostra parte, è arrivato il momento di fare delle scelte importanti. Sono in arrivo incontri speciali e belle emozioni. Non circondatevi di persone che non vi rendono felici. Sul lavoro a metà settimana arriveranno giornare interessanti. Periodo fortunato.

Cancro. L' opposizione tra Marte e Venere potrebbe mettere in pericolo una storia d’amore, siate prudenti con i nati sotto il segno dell’Ariete e del Capricorno. Per quanto riguarda il lavoro, questo è un mese di cambiamenti: cercate di non innervosirvi. Per qualcuno potrebbe arrivare un nuovo incarico.

Leone. Venere è in aspetto favorevole: incontri interessanti in arrivo. Non fatevi sacappare delle occasioni e non pensate troppo al passato. Avete bisogno di recuperare soprattutto dal punto di vista economico.

Vergine. Le storie nate nel mese di ottobre sono importanti, qualcuno che appartiene al passato potrebbe tornare a farsi vivo, ma andate oltre e pensate alle belle novità. Favoriti gli incontri. Sul fronte lavoro, tutto sembra più facile da portare avanti. Molto dipende dal lavoro che fate, ma le cose sembrano andare per il verso giusto.

Bilancia. Avete voglia di vivere belle emozioni in amore. Venere transita nel segno ma Marte è opposto e questo potrebbe causare qualche problema. Siete nervosi. Sul lavoro si va verso una fase di recupero che durerà per tutto il 2021. Partiranno molti progetti che sono stati bloccati.

Scorpione. Bella situazione astrologica per l'amore che prospetta un buon futuro. Gli incontri fatti in questi giorni potranno decollare a breve, quando Venere entrerà nel vostro segno. Fase di recupero sul lavoro, se dovete discutere di qualcosa di importante fatelo adesso. Non potete avere tutto dalla vita, c'è bisogno di un compromesso.

Sagittario. Venere favorevole porta buone notizie in amore. Giornate favorevoli per riavvicinarvi a qualcuno che avete sentito distante. C'è chi deve dimenticare un rapporto andato male. Sul fronte lavoro, è arrivato il momento di rimettersi in gioco con Marte che è favorevole per tutto il mese e con il Sole che entrerà nel segno da sabato.

Capricorno. Ancora un pò di agitazione nell’aria. Molti potranno sentire il bisogno di stare soli. Molti impegni sul lavoro potranno allontanarvi dall'amore. Alcuni potrebbero rivedere dei progetti lavorativi.

Acquario. Avete voglia di amare, ma non dovete sentirvi obbligati a farlo. Se avete avuto problemi in coppia non date giudizi in modo affrettato. Sul lavoro inizia una fase di recupero, avete bisogno di dare una svolta alla vostra vita, ma fate attenzione alle spese.

Pesci. Venere non è più opposta e arriva un recupero nei sentimenti, anche se non siete molto sereni. Se avete da fare con persone nate sotto il segno del Cancro o dello Scorpione potete farvi avanti. Sul fronte lavoro, in alcune giornate della settimana potreste sentirvi stanchi e nervosi. Avete poco tempo per rilassarvi.

