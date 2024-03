Carlo, la scelta di escludere Harry dal suo testamento con il benestare di William: il gesto che aumenterebbe le distanze tra padre e figlio

Nell'ultimo periodo Re Carlo si è sottoposto al trattamento per il brutto tumore che l'ha colpito. Attualmente le sue condizioni di salute non sono incoraggianti, tant'è vero che è tutto pronto per l'operazione M.B., il nome in codice legato ai piani del funerale del sovrano della corte inglese. Si tratta, ovviamente, di una formalità che avvenne all'epoca anche per la Regina Elisabetta, con il piano London Bridge.

Quest'ultimo, in particolare, era stato programmato molti anni prima rispetto alla scomparsa della sovrana. Eppure sussiste un’altra questione delicata che al Re tocca affrontare. Stiamo parlando del testamento.





Il testamento di Re Carlo

Secondo ciò che è stato riportato da In Touch, il Re non ha il dovere di includere Harry nel testamento, almeno non dopo l'allontanamento dalla corte del principe con sua moglie Meghan e i suoi figli.

King Charles, prima di condividere il comunicato ufficiale che attestava il suo stato di salute, ha detto ai suoi figli William e Harry del cancro. Eppure quest’ultimo si è imbarcato su un volo notturno per Londra. Staremo a vedere cosa succederà a corte prossimamente. Intanto, però, una cosa è certa: non è detto che Harry rientri nel testamento. Starà tutto alla volontà di King Charles.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Marzo 2024, 09:47

