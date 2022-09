Bruno Arena morto a 65 anni: addio al comico dei Fichi d'India. Il figlio: «Lasci un vuoto immenso»

di Redazione web

Il comico Bruno Arena, dei Fichi d'India, è morto a 65 anni. Nato a Milano il 12 gennaio 1957, Arena era diventato celebre insieme a Max Cavallari nel duo dei Fichi d'India, molto in voga a Zelig per tutto il primo decennio degli anni 2000. A dare notizia della scomparsa di Bruno è stato il figlio Gianluca, sui social: «Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stato. Buon viaggio papà... lasci un vuoto immenso».

Bruno Arena, morto a 65 anni il comico dei Fichi d'India

Tra i primi a darne notizia anche Paolo Belli, che ha condiviso sui suoi profili social una loro foto, e la frase «rip grande amico mio». Migliaia i messaggi di cordoglio sui social per un cabarettista amatissimo dal pubblico. Dal 2013 si era allontanato dalle scene: l'aneurisma aveva compromesso le capacità motorie e generato una mole di affetto incredibile da parte di chi lo aveva seguito e apprezzato nel corso della sua carriera.

Bruno Arena, il malore nel 2013

La sua carriera si è però interrotta nel 2013, quando ad appena 57 anni fu colpito da un'emorragia cerebrale dovuta a un aneurisma, durante la registrazione di una puntata di Zelig. Operato d'urgenza, dopo diverse settimane fu trasferito in un centro di riabilitazione, per poi tornare a casa. Nella serata di ieri il decesso.

Bruno Arena, l'annuncio dell'amico Paolo Belli

