Bruno Arena morto, Max Cavallari e il toccante post social. Fan commossi: «Hai perso un amico»

Un fermo immagine del suo viso, con espressione malinconica, e una canzone di Ivano Fossati, Parlare con gli occhi. È l'ultimo post di Max Cavallari, lo storico amico di Bruno Arena nonché suo compagno di avventure nei Fichi d'India, il duo comico che fino a qualche anno fa faceva impazzire Zelig. È di questa mattina la notizia della scomparsa di Bruno, che dal 2013 aveva problemi di salute dopo un'emorragia cerebrale che lo aveva colpito durante le registrazioni di una puntata proprio di Zelig.

Insieme nei Fichi d'India e amici nella vita

Cavallari, suo grande amico, negli ultimi anni gli era sempre stato vicino. E il post sui suoi profili social è eloquente, come confermano i tanti commenti dei fan, che tra cuori spezzati e emoticon commosse esprimono il loro dispiacere nei confronti di Max, che perde la sua anima gemella artistica. Per adesso, da Cavallari nessun'altro commento: parlano i suoi occhi, come dice proprio la canzone.

