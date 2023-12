Britney Spears, al padre è stata amputata una gamba: ecco cosa sappiamo

di Marta Goggi

Britney Spears ha un rapporto decisamente complicato con il padre, dopo che il Tribunale ha restituito alla pop star il controllo della sua vita, la relazione tra i due sembra essere andata completamente in frantumi. Jamie Spears, però, sta affrontando un periodo difficile per motivi di salute.

🚨| A seguito dei problemi di salute dovuti ad un’infezione, a Jamie Spears è stata amputata una gamba. pic.twitter.com/cLBTDmYntW — Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) December 5, 2023

La salute del padre

Durante quest'anno, l'uomo, che già in passato aveva avutop problemi con l'alcol è ricaduto nella dipendenza, come riporsta il Daily Mail. Inoltre di recente gli è stata amputata una gamba, TMZ aggiunge che Jamie Spears ha avuto una grave infezione a una gamba, che lo ha costretto in ospedale per diverso tempo, fino a quando i medici hanno preso la decisione di amputare l'arto per salvargli la vita.

