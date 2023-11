BoboTv, Vieri risponde al comunicato di Adani, Cassano e Ventola: «Adesso parlo io»

di Redazione web

Il progetto della BoboTv come tutti lo hanno sempre conosciuto, ovvero, con Bobo Vieri, Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola alla conduzione, non esiste più. Da qualche settimana, infatti, gli ex calciatori hanno interrotto bruscamente i rapporti e, a colpi di frecciatine social e comunicati stampa, hanno fatto capire di essere davvero ai ferri corti. Adani, Cassano e Ventola pensano «di essere stati presi in giro da Vieri» che, poco fa, su Twitter, ha scritto.

Le dichiarazioni di Bobo Vieri

Bobo Vieri era stato l'unico, fino a questo momento, a non essersi espresso sulla rottura con gli amici alla BoboTv. L'ex calciatore ha pubblicato la sua verità su Twitter: «Buonasera a tutti, in questi giorni, hanno parlato in tanti, tranne il sottoscritto e questa sarà il mio primo e unico commento su questa situazione. Il 31 ottobre ho avuto un diverbio con Lele sulle strategie social future della BoboTv. Poi, tutto è finito lì e non è stato scritto più niente da parte di nessuno. Tre giorni dopo, a poche ore dal live della puntata, Lele, Antonio e Nicola mi hanno comunicato con tre vocali che non si sarebbero presentati. Mi sono trovato in grandissima difficoltà e in un angolo.

Il tweet di Vieri

Infine, Bobo Vieri ha concluso con un tweet al veleno che recita: «Ho pensato di non fare la diretta, però, chi mi era vicino mi ha fatto capire che la BoboTv ha il mio nome, che c'erano persona in Plb World che avevano prenotato per godersi una serata in compagnia o che avevano fatto l'abbonamento al canale, quindi, mi sono convinto, nonostante l'umore, ad andare in onda con il sorriso, ripartendo da zero. Era giusto così, perché i professionisti si comportano in questo modo. Buona serata, Chrstian Vieri».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Novembre 2023, 21:48

