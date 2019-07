Bebe Vio senza limiti, sbarca sulla Luna. E la sua frase fa impazzire il web

B

Raga qua tutto ok πŸ‘ŒπŸ» Non ci sono barriere architettoniche e la vista è da paura 😁

campionessa di scherma Bebe Vio ha voluto ricordare l'evento: sulla luna di Bebe c'è anche una carrozzina per portatori d'handicap, un messaggio forte per abbattere definitivamente tutte le barriere architettoniche. Un anniversario che - in qualche modo - tutti stanno celebrando. Anche perché il fascino che esercita viaggiare nello spazio, magari proprio verso il nostro satellite per eccellenza, ci ha sempre affascinato. L' Cinquanta anni fa Neil Armstrong fu il primo uomo a mettere piede sulla Luna e così laha voluto ricordare l'evento: sulla luna di Bebe c'è anche unaper portatori d'handicap, un messaggio forte per. Un anniversario che - in qualche modo - tutti stanno celebrando. Anche perché il fascino che esercita viaggiare nello spazio, magari proprio verso il nostro satellite per eccellenza, ci ha sempre affascinato. L' allunaggio è stato un grande traguardo per l'uomo, un evento storico.

