Beatrice Valli, la dedica a Marco Fantini per la giornata mondiale del bacio: «A te che sei una parte di me»

Beatrice Valli per festeggiare la giornata mondiale del bacio ha scritto una dolce dedica al marito Marco Fantini con il quale fa coppia fissa dal 2014 ma con cui ha celebrato il matrimonio lo scorso anno: il 29 maggio 2022. La coppia ha tre bambini ed è in attesa della quarta femminuccia che dovrebbe nascere a breve. Beatrice e Marco sono molto amati sui social dove sono seguiti da più di cinque milioni di follower in totale.

La dedica di Beatrice Valli a Marco Fantini

Beatrice Valli ha dedicato a Marco Fantini queste dolci parole: «A te che sei una parte fondamentale di me. A te che in questi giorni mi stai donando tutte le tue energie. A te che in questi momenti riesci ad essere per me una sicurezza».

Beatrice e Marco si sono conosciuti all'interno del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne e, dopo che la corteggiatrice venne scelta dal tronista, i due non si lasciarono più. Ora, vivono a Milano con i loro bambini e sono una delle coppie più longeve e durature uscite dal dating show. I due amano raccontare le proprie giornate e i propri progetti di lavoro ai loro follower su Instagram.

Beatrice mamma per la quarta volta

Beatrice Valli è giunta al termine della sua quarta gravidanza e a giorni dovrebbe abbracciare la sua bambina che non vede l'ora di conoscere. Proprio recentemente, l'influencer ha annunciato ai suoi fan di volersi staccare un po' dai social fino a che non partorirà, dato che, si sente molto stanca.

