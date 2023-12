Beatrice Valli, lo sfogo social dopo la frase choc dell'hater. La citazione di Bradley Cooper

di Alessia Di Fiore

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Beatrice Valli, viene spesso presa di mira sui social da numerosi hater. C'è chi critica il suo modo di essere mamma, chi critica il suo lavoro e chi addirittura critica proprio i suoi bamini.

Oggi la "vittima" degli attacchi degli hater è stata la piccola Matilda, l'ultima arrivata nella famiglia Valli-Fantini, che neanche ha compiuto un anno che è già stata attaccata sul suo aspetto fisico.

Beatrice Valli, lo sfogo social

Qualcuno, commentando una stories di Beatrice ha scritto: «Bruttina...», riferendosi alla piccola. La Valli, in seguito alla vicenda ha deciso di sfogarsi sui social, ha scritto: «Comunque questo detto mi viene fuori ogni giorno, forse è un segnale anzi credo sia più che vero !!! La gente odia vedere le persone felici e soddisfatte

della propria vita. L'ultimo anno per me è stato un po' complicato e ho deciso per scelta di comunicare meno attraverso stories e cose meravigliose accadute….

Poi ad accompagnare il testo, ha aggiunto una citazione dell'attore Bradley Cooper:

«Viaggia e non dirlo a nessuno Vivi una storia d'amore e non dirlo a nessuno. Vivi felicemente e non dirlo a nessuno. Le persone rovinano le cose meravigliose.»

Non è la prima volta che Beatrice si sfoga sui social.

