Barbara D'Urso: «Esco con Briatore, avevo un pregiudizio invece è un uomo interessante»

di Luca Uccello

Barbara D’Urso non si annoia mai. Non ne è capace. Dalla televisione, il suo amore di sempre, al teatro. Un altro amore. Un piacere che ha ritrovato dopo 15 anni. Ci ritorna con Taxi a due piazze (la prima al teatro Nazionale a Milano il prossimo 14 febbraio). Una commedia che gli piace anche se con lei c’entra poco, anzi niente. Un ruolo al femminile costruito per lei, un ruolo che fu di Johnny Dorelli nel 1984.

«Tra le tante proposte, ho scelto questa anche perché, ora, il tassista bigamo che si divide tra due mogli in due appartamenti di Roma, è una tassista con due mariti: sono avanti. Mi sto divertendo tanto, ho accanto a me Rosalia Porcaro, una comica pazzesca, i due mariti sono Franco Oppini, che Chiara ha trasformato in un hippy zen con attacchi d’ansia, e Giampaolo Gambi, anche lui attore straordinario, che invece è un marito molto sessuale, molto erotico».

Un ruolo che la diverte ma che non l’appartiene come racconta ancora al Corriere della Sera:

«Io non pratico quel tipo di amore, anche se non giudico chi lo fa. Poi, se scoprissi di essere tradita da un uomo, gli taglierei tutti i vestiti. Quando è successo, però, l’ho saputo dai giornali e non ci siamo più rivisti, se non in tribunale».

​Barbara D'Urso ospite a Verissimo: «Sono diventata nonna». Poi, la verità sul gossip con Briatore

Barbara D'Urso e Flavio Briatore stanno insieme? L'imprenditore rompe il silenzio: «Ora il mio unico legame è mio figlio»

Ora il cuore di Barbara D’Urso batte per quello di Flavio Briatore?«Siamo usciti un po’ di volte con altri amici». E da soli mai? Risposta diplomatica: «Non me lo ricordo». Sicuramente «l’ho conosciuto. Avevo un pregiudizio, non credevo mi stesse simpatico. Invece, ho scoperto un uomo interessante, un ottimo padre, che segue tantissimo Nathan. Ma sto dicendo questo, non altro…».

Se sono rose, come si dice, fioriranno…

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Febbraio 2023, 10:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA